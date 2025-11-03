Exportaciones de petróleo de Venezuela caen por reducción de inventarios e importaciones

*

Exportaciones petroleras del país cayeron 26% desde septiembre

Importaciones de diluyentes de Rusia bajaron significativamente

China sigue siendo el principal destino del petróleo venezolano

Por Marianna Parraga

HOUSTON, EEUU, 3 nov (Reuters) - Las exportaciones de petróleo de Venezuela bajaron un 26% en octubre, a unos 808.000 barriles diarios, debido a la reducción de los inventarios del país y a una baja en la importación de diluyentes para producir variedades de crudo exportables, según datos marítimos y documentos de la estatal PDVSA.

Las exportaciones del país miembro de la OPEP habían alcanzado su nivel más alto en cinco años en septiembre, impulsadas por una producción estable de crudo de alrededor de 1,1 millones de barriles diarios y por robustas importaciones de crudo ligero y nafta —especialmente de Rusia— a principios de año para diluir la producción de crudo extrapesado.

Sin embargo, las importaciones cayeron a alrededor de 41.000 barriles diarios en septiembre y 73.500 barriles diarios en octubre, menos que los 105.000-110.000 barriles diarios de los dos primeros trimestres del año, lo que recortó los inventarios de diluyentes y mezclas de crudo de PDVSA, según los datos y documentos.

Un total de 34 buques zarparon de aguas venezolanas el mes pasado transportando 808.000 barriles diarios de crudo y productos refinados y unas 195.000 toneladas métricas de derivados del petróleo y petroquímicos. El volumen fue un 9% inferior al del mismo mes de 2024.

Alrededor del 80% del total de exportaciones, o unos 663.000 barriles diarios, se dirigieron directa e indirectamente a China a través de intermediarios poco conocidos que colaboran con PDVSA desde que Washington impuso sanciones a la compañía en 2019. China siguió siendo el principal destino de las exportaciones de petróleo venezolano el mes pasado.

Estados Unidos recibió alrededor de 128.000 barriles diarios enviados por Chevron, socio de PDVSA, según los datos.

Venezuela también exportó 11.000 barriles diarios de productos refinados a su aliado político, Cuba.

En agosto, la administración del presidente Donald Trump autorizó a Chevron a operar en Venezuela, país sujeto a sanciones estadounidenses, y a exportar petróleo con restricciones. Estas limitaciones permiten a la compañía exportar solo la mitad de la producción de sus empresas mixtas, tras el pago de regalías e impuestos en especie al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. (Reporte de Marianna Párraga)