Exportaciones de petróleo de Venezuela caen tras incautación de un tanquero por parte de EE. UU.: fuentes y datos

Solo barcos fletados por Chevron están zarpando a aguas internacionales

Unos 11 millones de barriles están varados en buques en Venezuela

Algunas cargas se encuentran a bordo de tanqueros sancionados

Por Marianna Parraga

HOUSTON, 12 dic (Reuters) - Las exportaciones de petróleo de Venezuela han caído drásticamente desde que Estados Unidos incautó un tanquero esta semana e impuso sanciones a compañías navieras y buques que hacen negocios con el productor latinoamericano, según datos de transporte marítimo, documentos y fuentes del sector.

El movimiento de buques petroleros dentro y fuera de aguas venezolanas se había paralizado casi por completo el viernes mientras Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos. Washington está aumentando la presión política y económica sobre el presidente Nicolás Maduro, quien depende de los ingresos por exportaciones petroleras para financiar su gobierno. Estados Unidos ha desplegado un importante contingente militar en el sur del Caribe, mientras el presidente de Estados Unidos impulsa la destitución de Maduro. La incautación del buque el miércoles fue la primera intercepción de un cargamento de petróleo o un tanquero procedente de Venezuela, que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2019. Desde entonces, solo los tanqueros fletados por la estadounidense Chevron han zarpado a aguas internacionales transportando crudo venezolano, según los datos y documentos.

Chevron cuenta con una autorización del gobierno estadounidense para operar a través de empresas mixtas con la estatal petrolera PDVSA en el país y exportar su petróleo a Estados Unidos. La compañía ha exportado dos cargamentos de crudo pesado venezolano a Estados Unidos en lo que va de mes, los cuales partieron después de la incautación. Otros dos estaban cargando el viernes, según los datos. Chevron dijo esta semana que está operando en Venezuela "sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables". PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. Venezuela criticó esta semana la incautación y dijo que constituye un "robo".

OTROS BUQUES ATRAPADOS La amenaza de nuevas incautaciones ha dejado varados unos 11 millones de barriles de petróleo y combustibles a bordo de tanqueros que permanecen sin zarpar de aguas venezolanas, según las fuentes y los datos.

Algunos de los barcos han sido objeto de sanciones estadounidenses contra Irán o Rusia. Es probable que Estados Unidos apunte a buques sancionados o que han transportado crudo sancionado en cualquier acción futura, según las fuentes.

El buque que Estados Unidos incautó el miércoles, el Skipper, había transportado crudo iraní y venezolano.

Venezuela exportó unos 952.000 barriles diarios (bpd) de crudo y combustibles en noviembre, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año.

Aproximadamente el 80% de esos envíos se destinaron directa e indirectamente a China, mientras que las exportaciones a Estados Unidos aumentaron a unos 150.000 bpd. Las exportaciones de petróleo del país miembro de la OPEP fluyeron con normalidad durante los primeros días de diciembre hasta el día de la incautación, según los datos y documentos.

Washington también sancionó esta semana a seis supertanqueros que cargaron recientemente petróleo venezolano, junto con las compañías navieras relacionadas, en una escalada de la presión estadounidense contra Maduro.

PDVSA y el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela convocaron el viernes a ejecutivos, trabajadores y gerentes de empresas mixtas a una teleconferencia dirigida por la ministra Delcy Rodríguez, que se transmitiría desde la sede de la compañía en Caracas, según un documento visto por Reuters.

La incautación del buque fue analizada por Rodríguez, quien ratificó que constituye un "acto de piratería", según una fuente con conocimiento de la videoconferencia. (Reporte de Marianna Párraga)