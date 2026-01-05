Exportaciones de petróleo de Venezuela paralizadas en medio de agitación política: fuentes

3 ene (Reuters) - Las exportaciones petroleras de Venezuela, que cayeron a mínimos en medio del bloqueo anunciado por Donald Trump a todos los buques sancionados que entran y salen de las aguas del país, están paralizadas debido a que las capitanías portuarias no han recibido solicitudes para autorizar a los barcos cargados a zarpar, dijeron el sábado cuatro fuentes.

Trump dijo el sábado que un "embargo petrolero" sobre el país estaba en pleno efecto, horas después de un operativo militar que puso fin al Gobierno de Nicolás Maduro.

Varios buques que han cargado recientemente crudo y combustible con destinos como Estados Unidos y Asia no han zarpado, mientras que otros que habían esperado para cargar se han marchado vacíos, según los datos de seguimiento.

Ningún petrolero cargó el sábado en Jose, el principal puerto petrolero del país, según TankerTrackers.com.

Una suspensión total de las exportaciones de petróleo, incluidos los tanqueros fletados por Chevron, podría acelerar la necesidad del país de recortar la producción en los yacimientos, ya que los tanques de almacenamiento e incluso los buques utilizados para el almacenamiento flotante se han llenado en las últimas semanas, según fuentes y documentos de Pdvsa.

Pdvsa y Chevron no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Marianna Parraga, editado en español por Javier Leira)