Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE alcanzan 10,5 millones de toneladas al 14 de diciembre

16 dic (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26 el pasado mes de julio alcanzaron los 10.500.000 de toneladas métricas al 14 de diciembre, frente a los 10.800.000 de un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 5.000.000 de toneladas, frente a los 2.100.000 del periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 7.500.000 de toneladas, frente a los 9.400.000 de un año antes.

La Comisión señaló que los datos de exportación de cereales están incompletos desde principios de 2024 en el caso de Francia y desde principios de la campaña 2023/24 en el de Bulgaria e Irlanda. También faltan los datos de importación y exportación de Polonia desde octubre de 2025. (Reporte de Jakob Van Calster y Alban Kacher, Editado en Español por Ricardo Figueroa)