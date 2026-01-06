Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE alcanzan 11,18 millones de toneladas en recuento incompleto

6 ene (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26 en julio alcanzaron los 11,18 millones de toneladas métricas, frente a los 11,35 millones de un año antes, mostraron el martes datos publicados por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 5,29 millones de toneladas, frente a los 2,34 millones del periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 8,22 millones de toneladas, frente a los 10,33 millones de un año antes.

La Comisión señaló que los datos del informe estaban incompletos debido a un problema técnico. En lugar de llegar hasta el domingo, como es habitual, las cifras de las importaciones llegaron hasta el miércoles 31 de diciembre y las de las exportaciones hasta el viernes 2 de enero.

Además, los datos de exportación de granos siguen incompletos desde principios de 2024 en el caso de Francia y desde principios de la campaña 2023/24 en el de Bulgaria e Irlanda, según la Comisión, que añade que los datos de importación y exportación de Polonia faltan desde octubre de 2025. (Reporte de Hugo Lhomedet y Clement Martinot, Editado en Español por Ricardo Figueroa)