Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE alcanzan 11,6 millones de toneladas al 11 de enero

13 ene (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la ⁠Unión Europea desde ⁠el inicio de la campaña 2025/26 el pasado mes de julio ⁠alcanzaron ‌los 11,56 ​millones de toneladas métricas al 11 de ​enero, frente a los 11,75 ‌millones de un año ‌antes, mostraron el martes ​los datos publicados por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 5,41 millones de toneladas, frente a los 2,36 millones del periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las ⁠importaciones de maíz de la UE se situaron en ​8,87 millones de toneladas, frente a los 10,97 millones de un año antes.

Sin embargo, la Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia no estaban completas ⁠desde el inicio del año civil 2024, mientras que ​también estaban incompletas las de Bulgaria e Irlanda desde el inicio de la campaña ‍2023/2024.

La Comisión también señaló que las cifras anormalmente elevadas de exportación de trigo duro notificadas por Rumania para 2025/26 pueden estar relacionadas con un ​error de notificación que ha detectado. La Comisión está trabajando en medidas correctoras. (Reporte de Jerome Terroy y Nathan ‍Vifflin, Editado en Español por Ricardo Figueroa)