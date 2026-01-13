Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE alcanzan 11,6 millones de toneladas al 11 de enero
13 ene (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26 el pasado mes de julio alcanzaron los 11,56 millones de toneladas métricas al 11 de enero, frente a los 11,75 millones de un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.
Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 5,41 millones de toneladas, frente a los 2,36 millones del periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 8,87 millones de toneladas, frente a los 10,97 millones de un año antes.
Sin embargo, la Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia no estaban completas desde el inicio del año civil 2024, mientras que también estaban incompletas las de Bulgaria e Irlanda desde el inicio de la campaña 2023/2024.
La Comisión también señaló que las cifras anormalmente elevadas de exportación de trigo duro notificadas por Rumania para 2025/26 pueden estar relacionadas con un error de notificación que ha detectado. La Comisión está trabajando en medidas correctoras. (Reporte de Jerome Terroy y Nathan Vifflin, Editado en Español por Ricardo Figueroa)