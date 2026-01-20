Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE alcanzan 11,8 millones de toneladas al 15 de enero

20 ene (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26 el pasado mes de julio alcanzaron los 11,8 millones de toneladas métricas al 15 de enero, frente a los 12,0 millones de un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 5,5 millones de toneladas, frente a los 2,6 millones del periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 9,2 millones de toneladas, frente a los 11,4 millones de un año antes.

Sin embargo, la Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia no estaban completas desde el inicio del año civil 2024, mientras que las de Bulgaria e Irlanda también estaban incompletas desde el inicio de la campaña 2023/2024.

Un problema técnico con la fuente de datos subyacente ha limitado la disponibilidad de los datos en el informe hasta el 15 de enero, añadió. (Reporte de Jerome Terroy y Gianluca Lo Nostro, Editado en Español por Ricardo Figueroa)