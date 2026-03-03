Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE alcanzan 15,77 millones de toneladas al 1 de marzo

3 mar (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la temporada 2025/26 en julio alcanzaron los 15,77 millones de toneladas métricas al 1 de marzo, en comparación con los 14,41 millones del año anterior, según datos publicados el martes por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 6,29 millones de toneladas, frente a los 3,50 millones de toneladas del periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 11,74 millones de toneladas, frente a los 14,24 millones del año anterior.

Sin embargo, la Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia desde el inicio del año natural 2024 no estaban completas, y añadió que los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda tampoco lo estaban desde el inicio de la campaña comercial 2023/24.

Las cifras anómalamente elevadas de exportación de trigo duro comunicadas por Rumania para 2025/26 pueden estar relacionadas con un error de notificación que se ha detectado y para el que, según se informa, se están tomando medidas correctivas, afirmó. (Reporte de Dimitri Rhodes y Zakarya Melliani en Gdansk, edición de Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)