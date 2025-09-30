LA NACION

Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE alcanzan 4,37 millones de toneladas al 28 de septiembre

30 sep (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26 en julio alcanzaron los 4,37 millones de toneladas métricas al 28 de septiembre, frente a los 6,36 millones de un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 1,89 millones de toneladas, frente a 1,53 millones en el periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 3,45 millones de toneladas, frente a 5,26 millones un año antes.

Sin embargo, la Comisión dijo que las cifras de exportación de Francia desde el inicio del año natural 2024 no estaban completas, mientras que añadió que los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda no estaban completos desde el inicio de la campaña 2023/24.

Los servicios de la Comisión también están investigando actualmente la causa de los volúmenes de exportación inusualmente altos de trigo duro notificados por Rumania en 2025/26, dijo. (Reporte de Olivier Cherfan y Jakob van Calster en Gdansk, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

