Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE alcanzan 5,51 millones de toneladas al 12 de octubre

14 oct (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea, desde el inicio de la campaña 2025/26 en julio, alcanzaron los 5,51 millones de toneladas métricas al 12 de octubre, frente a los 7,12 millones de un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 2,40 millones de toneladas, frente a 1,61 millones en el periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 4,33 millones de toneladas, frente a los 5,96 millones de un año antes.

Sin embargo, la Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia están incompletas desde el inicio del año civil 2024, mientras que los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda estaban incompletos desde el inicio de la campaña 2023/24.

La Comisión también dijo que estaba investigando actualmente la causa de los volúmenes de exportación inusualmente altos de trigo duro notificados por Rumania en 2025/26. (Reporte de Jakob Van Calster y Jerome Terroy en Gdansk. Editado en Español por Ricardo Figueroa)