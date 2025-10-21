Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE bajan un 21% al 19 de octubre

21 oct (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26 descendieron un 21% interanual a 5,87 millones de toneladas métricas al 19 de octubre, mostraron el martes los datos de la Comisión Europea.

Hasta el 12 de octubre se habían exportado unos 5,51 millones de toneladas, y 7,49 millones un año antes.

Sin embargo, los datos de exportación de Francia no están completos desde abril de 2024, mientras que los de Bulgaria e Irlanda no lo están desde principios de la campaña 2023/24, según la Comisión.

El desglose de los volúmenes de esta campaña muestra que Rumania sigue siendo el mayor exportador de trigo blando de la UE, con 2,45 millones de toneladas exportadas hasta la fecha, seguida de Francia, con 0,92 millones de toneladas, Lituania, con 0,84 millones de toneladas, Letonia, con 0,46 millones de toneladas, y Polonia, con 0,33 millones de toneladas.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 2,53 millones de toneladas, frente a los 2,40 millones de toneladas de la semana anterior, y aumentaron un 54% respecto al periodo correspondiente de 2024/25.

La Comisión también está investigando la causa de los volúmenes de exportación inusualmente elevados de trigo duro notificados por Rumania en 2025/26.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz enviado a la UE en lo que va de campaña descendió un 26% con respecto al año anterior, situándose en 4,61 millones de toneladas, y aumentó 0,28 millones con respecto a la semana anterior. (Reporte de Sybille de La Hamaide en París y Alban Kacher y Mathias de Rozario; Editado en Español por Ricardo Figueroa)