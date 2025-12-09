Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE bajan un 3% al 7 de diciembre

9 dic (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando 2025/26 de la Unión Europea alcanzaron los 10.160.000 toneladas métricas al 7 de diciembre, un 3% menos que el año anterior, aunque todavía faltan datos sobre el volumen de esta campaña en varios Estados miembros, informó el martes la Comisión Europea.

El desglose de los volúmenes de esta campaña muestra que Francia fue el mayor exportador de trigo blando de la UE, con 3.380.000 toneladas exportadas hasta la fecha, seguida de Rumania (3.280.000 toneladas), Lituania (1.150.000 toneladas), Alemania (740.000 toneladas) y Letonia (610.000 toneladas).

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 4.760.000 toneladas, frente a los 4.440.000 toneladas de la semana anterior y un 131% más que en el periodo correspondiente de 2024/25.

La Comisión señaló que los datos de exportación de cereales están incompletos desde principios de 2024 en el caso de Francia y desde principios de la campaña 2023/24 en el de Bulgaria e Irlanda. Añadió que los datos de importación y exportación de Polonia faltan desde octubre de 2025.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz enviado a la UE en lo que va de campaña alcanzó los 7.120.000 toneladas, 380.000 más que la semana anterior y un 22% menos que un año antes. (Reporte de Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)