Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE se sitúan en 4,96 millones de toneladas al 5 de octubre

7 oct (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea, desde el inicio de la campaña 2025/26 en julio, alcanzaron los 4,96 millones de toneladas métricas al 5 de octubre, frente a los 6,63 millones de un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 2,18 millones de toneladas, frente a 1,54 millones en el periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 3,93 millones de toneladas, frente a los 5,59 millones de un año antes.

Sin embargo, la Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia desde el inicio del año natural 2024 no estaban completas, mientras que añadió que los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda no estaban completos desde el inicio de la campaña 2023/24. (Reporte de Jerome Terroy y Mathias de Rozario, Editado en Español por Ricardo Figueroa)