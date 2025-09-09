Exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE suman 3,2 millones de toneladas al 7 de septiembre

9 sep (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea, desde el inicio de la campaña 2025/26 en julio, alcanzaron los 3,20 millones de toneladas métricas al 7 de septiembre, frente a los 5,05 millones de un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 1,72 millones de toneladas, frente a 1,39 millones en el periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 2,09 millones de toneladas, frente a 4,12 millones un año antes.

Sin embargo, la Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia desde el inicio del año civil 2024 no estaban completas y faltaban desde julio de 2025.

Por su parte, los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda no estaban completos desde el inicio de la campaña 2023/24, y los de importación de Rumania faltaban desde agosto de 2025. (Reporte de Clement Martinot y Mateusz Rabiega, Editado en Español por Ricardo Figueroa)