Exportaciones de trigo blando de la UE caen un 44% en julio-agosto, pesa falta de datos franceses

2 sep (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea en los dos primeros meses de la campaña 2025/26 cayeron un 44% respecto al año anterior, con un retraso amplificado por la ausencia de cifras correspondientes a Francia, principal productor de la UE, según datos de la Comisión Europea publicados el martes.

Las exportaciones de trigo blando de la UE desde el inicio de la campaña, el 1 de julio, habían alcanzado 2,57 millones de toneladas métricas el 31 de agosto, lo que se compara con los 2,18 millones de toneladas de la semana anterior y los 4,60 millones de hace un año, según los datos.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 1,60 millones de toneladas, frente a los 1,40 millones de toneladas de una semana antes y un 21% más que en el periodo correspondiente de 2024/25.

Sin embargo, la Comisión señaló que faltan los datos de exportación de grano de Francia para la campaña 2025/26, después de que ya estuvieran incompletos desde el inicio del año civil 2024.

Los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda, por su parte, no estaban completos desde el inicio de la campaña de comercialización 2023/24, añadió.

El impacto de las cifras francesas que faltan en los datos oficiales de exportación de la UE podría ser más grave esta temporada, ya que se espera que un repunte en la producción de trigo francés impulse las exportaciones del país después de que una mala cosecha redujera los envíos en 2024/25.

Los datos portuarios recopilados por LSEG indican que Francia envió fuera de la UE unas 600.000 toneladas de trigo blando y 850.000 toneladas de cebada en julio y agosto.

Un desglose de las cifras de la Comisión para 2025/26 muestra que Rumania sigue siendo el mayor exportador de trigo blando de la UE, con 1,46 millones de toneladas exportadas hasta la fecha, seguida de Alemania con 0,30 millones, Lituania con 0,23 millones, Bulgaria con 0,18 millones, y Polonia con 0,16 millones.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz enviado a la UE en lo que va de campaña alcanzó los 1,88 millones de toneladas, frente a los 1,62 millones de toneladas de la semana anterior y un 50% por debajo del nivel de hace un año.

Sin embargo, la Comisión señaló que faltaban los datos de importación de grano de Rumania correspondientes a las cuatro últimas semanas. (Reporte de Hugo Lhomedet, Dimitri Rhodes y Gus Trompiz; Editado en español por Javier Leira)