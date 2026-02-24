Exportaciones de trigo blando de la UE en 2025/26 aumentan 10% al 22 de febrero

24 feb (Reuters) -

Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la temporada 2025/26 en julio alcanzaron los 15,38 millones de toneladas métricas al 22 de febrero, en comparación con los 15,11 millones de hace una semana y un 10% más que el año anterior, según datos de la Comisión Europea publicados el martes.

El desglose de los volúmenes de esta temporada muestra que Rumania sigue siendo el mayor exportador de trigo blando de la UE, con 4,93 millones de toneladas exportadas hasta la fecha, seguida de Francia con 4,23 millones de toneladas, Polonia con 1,75 millones de toneladas, Lituania con 1,74 millones de toneladas, y Alemania con 1,17 millones de toneladas.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 6,21 millones de toneladas, frente a los 6,13 millones de toneladas de la semana anterior y un 79% más que en el mismo periodo de 2024/25.

Sin embargo, la Comisión señaló que los datos de exportación de Francia no estaban completos desde el comienzo del año natural 2024, mientras que los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda no estaban completos desde el comienzo de la campaña comercial 2023/2024. Añadió que faltan los datos de importación y exportación de Polonia desde octubre de 2025.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz comprado por la UE en lo que va de temporada alcanzó los 11,50 millones de toneladas, frente a los 10,88 millones de la semana previa y un 16% menos que el año anterior. (Reporte de Jerome Terroy, Nathan Vifflin y Gus Trompiz, editado en español por Javier Leira)