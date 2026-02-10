Exportaciones de trigo blando de la UE en 2025/26 aumentan 2% al 8 de febrero

10 feb (Reuters) -

Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la temporada 2025/26 en julio alcanzaron los 13,43 millones de toneladas métricas al 8 de febrero, en comparación con los 12,82 millones de la semana previa y un 2% más que el año anterior, según datos de la Comisión Europea publicados el martes.

El desglose de los volúmenes de esta temporada mostró que Rumania sigue siendo el mayor exportador de trigo blando de la UE con 4,17 millones de toneladas exportadas hasta la fecha, seguida de Francia con 4,05 millones de toneladas, Lituania con 1,71 millones de toneladas, Alemania con 1,11 millones de toneladas y Polonia con 0,84 millones de toneladas.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 5,95 millones de toneladas, frente a los 5,77 millones de toneladas de la semana anterior y un 92% más que en el mismo periodo de 2024/25.

En cuanto a las compras, el volumen de maíz importado por la UE en lo que va de temporada ha alcanzado los 10,39 millones de toneladas, frente a los 10,08 millones de la semana anterior.

La Comisión señaló que los datos sobre las exportaciones de cereales de Francia no estaban completos desde el comienzo del año civil 2024, mientras que tampoco lo estaban los de Bulgaria e Irlanda desde el comienzo de la campaña comercial 2023/24. Añadió que los datos sobre las importaciones y exportaciones de Polonia faltaban desde octubre de 2025.

(Reporte de Mathias de Rozario, Clement Martinot y Gus Trompiz. Editado en español por Javier Leira)