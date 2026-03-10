Exportaciones de trigo blando de la UE en 2025/26 aumentan 9% al 8 de marzo

10 mar (Reuters) -

Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la temporada 2025/26 en julio sumaban 16,5 millones de toneladas métricas el 8 de marzo, un alza desde los 15,77 millones de la semana anterior y un 9% más que hace un año, según datos de la Comisión Europea publicados el martes.

El desglose de los volúmenes de esta temporada muestra que Rumania sigue siendo el mayor exportador de trigo blando de la UE, con 5,35 millones de toneladas exportadas hasta la fecha, seguida de Francia con 4,55 millones de toneladas, Polonia con 1,84 millones de toneladas, Lituania con 1,81 millones de toneladas y Alemania con 1,3 millones de toneladas.

Las exportaciones de cebada de la UE sumaron 6,75 millones de toneladas, frente a los 6,29 millones de toneladas de la semana anterior y un 90% más que en el mismo periodo de 2024/25.

Sin embargo, la Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia desde el inicio del año natural 2024 no estaban completas, mientras que los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda no estaban completos desde el inicio de la campaña de comercialización 2023/24.

Las cifras anómalamente altas de exportación de trigo duro comunicadas por Rumania para 2025/26 pueden estar relacionadas con un error de notificación que se ha identificado, añadió.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz importado por la UE en lo que va de temporada ha alcanzado los 12,08 millones de toneladas, frente a los 11,74 millones de la semana anterior y un 18% menos que el año anterior. (Reporte de Alessandro Parodi, Leo Marchandon y Gus Trompiz, editado en español por Javier Leira)