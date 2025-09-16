Exportaciones de trigo blando de la UE en 2025/26 bajan un 34%, faltan datos de Francia

16 sep (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26, el 1 de julio, se redujeron un 34% respecto al año anterior, a lo que contribuyó la ausencia continuada de cifras correspondientes a Francia, principal productor del bloque, según datos de la Comisión Europea.

Hasta el 14 de septiembre, las exportaciones de trigo blando de la UE sumaron 3,78 millones de toneladas métricas. Eso se compara con los 3,20 millones de la semana anterior y los 5,73 millones de un año antes, según los datos del martes.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 1,80 millones de toneladas, frente a los 1,72 millones de toneladas de la semana anterior y un 24% más que en el periodo correspondiente de 2024/25.

Sin embargo, la Comisión dijo que las cifras de exportación de Francia desde el inicio del año civil 2024 estaban incompletas y faltaban por completo desde julio de 2025, mientras que los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda no estaban completos desde el inicio del equipo de campaña 2023/24.

Por otra parte, la Comisión dijo que está investigando volúmenes de exportación inusualmente altos de trigo duro para Rumania en 2025/26, con casi 567.000 toneladas ya reportadas para lo que no suele ser un proveedor significativo de trigo.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz enviado a la UE en lo que va de campaña alcanzó los 2,52 millones de toneladas, frente a los 2,09 millones de la semana anterior y un 43% menos que un año antes.

Según la Comisión, faltan datos sobre las importaciones de Rumania desde agosto de 2025.

(Información de Olivier Cherfan y Jérôme Terroy en Gdansk y Gus Trompiz en París; Editado en español por Javier Leira)