Exportaciones de trigo blando de la UE en 2025/26 bajan un 56%, pero faltan datos de Francia

12 ago (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26 en julio son menos de la mitad del volumen de hace un año, mostraron el martes datos de la Comisión Europea, aunque la falta de cifras de Francia, principal productor del bloque, afectó a los datos.

Las exportaciones comunitarias de trigo blando 2025/26 hasta el 10 de agosto eran de 1,43 millones de toneladas métricas, frente a los 1,11 millones de una semana antes y un 56% menos que hace un año.

En tanto, las exportaciones de cebada de la UE en 2025/26 ascendieron a 1,10 millones de toneladas, frente a los 0,95 millones de toneladas de la semana anterior y un 4% menos que en el periodo correspondiente de 2024/25.

La Comisión señaló que los datos de exportación de granos de Francia están incompletos desde el inicio del año civil 2024. Además, los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda no están completos desde el inicio de la campaña de comercialización 2023/24, destacó.

Mientras que la Comisión había mostrado datos parciales para Francia la temporada pasada, la situación ha empeorado con cero exportaciones francesas de cereales indicadas hasta ahora en 2025/26.

Sin embargo, los datos portuarios recopilados por LSEG indican que Francia envió unas 300.000 toneladas de trigo blando y 600.000 toneladas de cebada Visita de la UE en julio.

El impacto de las cifras francesas que faltan en los datos oficiales de exportación de la UE podría ser más pronunciado esta temporada, ya que se espera que un repunte en la producción de trigo francés impulse las ventas después de que una mala cosecha redujera drásticamente los envíos en 2024/25.

Los datos de la Comisión mostraron que Rumania fue el mayor exportador de trigo blando de la UE, con 0,96 millones de toneladas exportadas hasta la fecha, seguida de Alemania con 0,17 millones, y Bulgaria con 0,13 millones.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz enviado a la UE en lo que va de campaña alcanzó los 0,99 millones de toneladas, frente a los 0,70 millones de la semana anterior y un 66% menos que un año antes. (Reporte de Clement Martinot y Jakob Van Calster. Editado en español por Javier Leira)