Exportaciones de trigo blando de la UE en 2025/26 se hunden 48%

26 ago (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea en la campaña 2025/26 sumaron 2,18 millones de toneladas métricas al 24 de agosto, un 48% menos que un año antes, mostraron el martes datos del bloque, aunque la ausencia de cifras para el principal productor, Francia, distorsionó la información.

La Comisión señaló que los datos de exportación de granos de Francia están incompletos desde principios del año natural 2024 y faltaban los de la campaña 2025/26.

Los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda están incompletos desde el inicio de la campaña de comercialización 2023/24. En cuanto a Rumania, faltan los datos de importación de las tres últimas semanas.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 1,40 millones de toneladas, frente a los 1,22 millones de toneladas de la semana anterior, y aumentaron un 14% respecto al periodo correspondiente de 2024/25, según los datos. (Reporte de Jakob Van Calster y Gianluca lo Nostro en Gdansk y Sybille de La Hamaide en París; Editado en español por Javier Leira)