Exportaciones de trigo blando de la UE en 2025/26 suben 11% al 15 de febrero

17 feb (Reuters) -

Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la temporada 2025/26 en julio alcanzaron 15,11 millones de toneladas métricas al 15 de febrero, en comparación con los 13,43 millones de la semana anterior y un 11% más que el año anterior, según datos de la Comisión Europea publicados el martes. El desglose de los volúmenes de esta temporada mostró que Rumania sigue siendo el mayor exportador de trigo blando de la UE con 4,75 millones de toneladas vendidas hasta la fecha, seguida de Francia con 4,23 millones de toneladas, Lituania y Polonia con 1,71 millones de toneladas cada una y Alemania con 1,16 millones de toneladas.

Las exportaciones de cebada de la UE en lo que va de 2025/26 ascendieron a 6,13 millones de toneladas, frente a los 5,95 millones de toneladas de la semana anterior y un 86% más que en el mismo periodo de 2024/25.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz enviado a la UE en lo que va de temporada ha alcanzado los 10,88 millones de toneladas, frente a los 10,39 millones de toneladas de la semana anterior y un 18% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, la Comisión señaló que los datos de exportación de cereales de Francia están incompletos desde principios de 2024. Los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda están incompletos desde el inicio de la campaña comercial 2023/24.

Los datos de importación y exportación de Polonia no están disponibles desde octubre del año pasado, añadió.

(Reporte de Lucie Barbier, Mateusz Rabiega y Gus Trompiz. Editado en español por Javier Leira)