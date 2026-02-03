Exportaciones de trigo blando de la UE en 2025/26 suben a 12,82 millones de toneladas al 1 febrero

3 feb (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio ⁠de la temporada ⁠2025/26 en julio alcanzaron los 12,82 millones de toneladas métricas al 1 de febrero, frente a los 12,38 ⁠millones de ‌toneladas ​de la semana anterior y sin cambios con respecto al año ​anterior, según datos de la Comisión Europea publicados el ‌martes.

El desglose de los volúmenes de ‌esta temporada muestra que Rumania ​sigue siendo el mayor exportador de trigo blando de la UE, con 4,08 millones de toneladas exportadas, seguida de Francia (3,87 millones de toneladas), Lituania (1,68 millones de toneladas), Alemania (1,10 millones de toneladas) y Letonia (0,75 millones de toneladas).

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 5,77 millones de toneladas, ⁠frente a los 5,65 millones de toneladas de la semana anterior y un ​103% más que en el mismo periodo de 2024/25.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz importado por la UE en lo que va de temporada ha alcanzado los 10,08 millones de toneladas, frente a los 9,63 millones de toneladas de la semana ⁠anterior y un 18% menos que el año anterior.

Sin embargo, la ​Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia están incompletas desde principios de 2024, mientras que los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda ‍no están completos desde el comienzo de la campaña comercial 2023/24.

Los datos de importación y exportación de Polonia no están disponibles desde octubre de 2025, según la Comisión, que añadió que las cifras anómalamente altas de ​exportación de trigo duro comunicadas por Rumania para 2025/26 podrían estar relacionadas con un error de notificación, para lo cual se están tomando medidas correctivas.

(Reporte de Jakob Van ‍Calster y Olivier Cherfan. Editado en español por Javier Leira)