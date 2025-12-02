Exportaciones de trigo blando UE en 2025/26 sumaron 9,66 millones de toneladas al 30 de noviembre
Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26 en julio habían alcanzado los 9,66 millones de toneladas métricas al 30 de noviembre, frente a los 10,14 millones de un año antes, mostraron el martes datos publicados por la Comisión Europea.
Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 4,44 millones de toneladas, frente a los 2,03 millones del periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 6,74 millones de toneladas, frente a los 8,67 millones de un año antes.
La Comisión señaló que las cifras de exportación no estaban completas para Francia desde el inicio del año civil 2024 y desde el inicio de la campaña 2023/24 para Irlanda y Bulgaria. En el caso de Polonia, faltan los datos de exportación e importación desde octubre de 2025. (Reporte de Clement Martinot y Jakob Van Calster. Editado en español por Javier Leira)
