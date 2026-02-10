Exportaciones de trigo de Ucrania siguen siendo bajas debido a problemas logísticos, dice sindicato

KIEV, 10 feb (Reuters) - Las exportaciones de trigo de Ucrania se mantienen en un nivel extremadamente bajo en lo que va de febrero, con solo 27.000 toneladas métricas que han salido del país de las 700.000 toneladas contratadas para el mes, informó el martes el sindicato de agricultores UAC.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores mundiales de trigo.

"No todo va bien en materia de logística. Los puertos no pueden funcionar a pleno rendimiento debido a los apagones y el trigo compite con el maíz, que se carga primero", afirmó el UAC en un informe semanal.

Rusia ha intensificado los ataques contra los puertos marítimos y las infraestructuras energéticas de Ucrania, lo que ha provocado apagones en regiones enteras y restricciones significativas en el suministro de energía a los puertos y ferrocarriles.

El UAC dijo que los problemas logísticos impedirán a Ucrania exportar todo el trigo contratado.

En enero se exportaron 536.000 toneladas de las 620.000 toneladas contratadas. En diciembre, salieron del país 586.000 toneladas de las 1 millón de toneladas contratadas.

La consultora agrícola APK-Inform revisó a la baja el domingo su previsión de exportaciones de trigo ucraniano para 2025/26, pasando de la estimación anterior de 16,7 millones de toneladas a 14,5 millones de toneladas.

La consultora también aumentó la previsión de existencias de cereales al cierre de la campaña 2025/26 a 11,5 millones de toneladas, frente a los 6,8 millones de toneladas previstos un mes antes, y añadió que el volumen podría incluir 4 millones de toneladas de trigo y 4,3 millones de toneladas de maíz. (Reporte de Pavel Polityuk. Edición de David Goodman. Editado en Español por Natalia Ramos)