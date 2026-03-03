Exportaciones marítimas de diésel de Rusia caen 21% mensual en febrero, muestran datos

3 mar (Reuters) - Las exportaciones marítimas de diésel y gasóleo de Rusia cayeron un 21% en febrero con respecto al mes anterior, ‌a alrededor de 2,85 ‌millones ⁠de toneladas métricas, debido a que las duras condiciones meteorológicas en los principales puertos y el mantenimiento no planificado de las refinerías interrumpieron las cargas de combustible, según ​datos de fuentes ⁠del ⁠mercado y LSEG.

Los envíos de diésel con contenido ultrabajo en azufre desde el puerto báltico de ​Primorsk, el mayor punto de salida de las exportaciones de diésel de Rusia, cayeron ‌el mes pasado a 1,563 millones de toneladas desde el ​récord de 2,256 millones de toneladas alcanzado ​en enero, debido a que las fuertes heladas y el hielo en el mar Báltico provocaron una escasez de buques cisterna con clasificación para navegar entre hielos, según las fuentes.

Desde mediados de febrero, se ha prohibido la entrada de buques cisterna no aptos para navegar entre hielo en Primorsk, Ust-Luga, Vysotsk y ​San Petersburgo, mientras que se ha permitido la entrada de buques Ice1 e Ice2 con escolta de rompehielos.

Las cargas de diésel desde el ⁠puerto meridional de Novorossiysk cayeron en febrero un 21%, a 0,66 millones de toneladas, después de que la refinería Lukoil ‌Volgogrado, propiedad de Lukoil, suspendió el procesamiento de petróleo tras un ataque con drones, añadieron los operadores.

Turquía y Brasil siguieron siendo los mayores compradores de diésel y gasóleo rusos el mes pasado, aunque los buques cisterna que transportan alrededor de 0,45 millones de toneladas de combustible en total aún no han declarado sus puertos de descarga, según datos de LSEG.

Otro grupo de buques que transportan alrededor de ‌0,3 millones de toneladas de diésel ruso se dirige hacia los fondeaderos cercanos a Port Said, en Egipto, ⁠y Limassol, en Chipre.

Las transferencias de barco a barco (STS) aumentaron desde enero, debido al endurecimiento ‌de las sanciones occidentales y a la disminución de la disponibilidad de petroleros, ⁠según fuentes del mercado.

Los operadores esperan que las exportaciones de diésel ⁠y gasóleo aumenten en marzo, ya que los productos petroleros almacenados en los puertos y los tanques de las refinerías entrarán en el mercado gracias a la mejora de las condiciones del hielo y al aumento de la demanda mundial impulsada por el conflicto en Oriente Medio.

También esperan que ‌la producción de diésel aumente a medida que ​concluyen los trabajos de mantenimiento no programados en varias refinerías, entre ellas la refinería de Volgogrado, propiedad de Lukoil, y la refinería de petróleo de Tuapse, propiedad de Rosneft, que interrumpió el procesamiento de petróleo tras un ataque con drones el ‌31 de diciembre. (Reporte de Reuters; Edición de Tomasz Janowski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)