Exportaciones mineras argentinas superarán US$5000 millones en 2025; auge de litio se frena: cámara

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 17 jul (Reuters) - Las exportaciones mineras de Argentina superarán los US$5000 millones en 2025 por el aumento del precio del oro, frente a los 4600 millones registrados en 2024, dijo el presidente de la Cámara de Empresas Mineras Argentinas (CAEM).

En una entrevista con Reuters, Roberto Cacciola explicó que la producción de oro y plata, las principales exportaciones mineras de Argentina, se mantendrá o caerá levemente en 2025 por la maduración de los proyectos, pero que el aumento de precios ayudará a compensar el menor volumen.

"Este año (las exportaciones mineras) pueden estar arriba de los 5000 o 5200 millones de dólares", dijo Cacciola, quien describió una situación inversa para el litio, ya que prevé un aumento de la producción en momentos de caída de precios.

"En volúmenes no vemos cambios significativos en oro y plata, más bien quizás una pequeña reducción, y en litio vemos un crecimiento en volumen, pero una caída de precio que más o menos va a hacer que la exportación de litio esté en valores muy parecidos a los de 2024", agregó.

Como referencia, en el acumulado de 2024 el oro aportó 3141 millones de dólares (68% del total exportado), la plata 641 millones (14%) y el litio 631 millones de dólares (13,6%), según la Secretaría de Minería de la Nación.

El Gobierno ultraliberal de Javier Milei busca impulsar el prometedor sector minero para aumentar el ingreso de divisas que tanto necesita para mantener la estabilidad macroeconómica, para lo que creó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones de más de US$200 millones.

Hasta el momento, de los siete proyectos mineros que solicitaron su adhesión, el Gobierno solo aprobó "Rincón", de la firma angloaustraliana Río Tinto, una inversión de 2700 millones de dólares en la provincia norteña de Salta para la construcción de una planta de carbonato de litio.

Cacciola dijo que la caída del precio del litio, generada por un exceso de oferta y una menor demanda de vehículos eléctricos, provocó la demora de inversiones.

"Las empresas de litio hoy están trabajando en 'break-even' o eventualmente algunas con déficit. Se espera que esto sea algo temporal, pero es un dato de la realidad", afirmó.

"Todo el mundo estaba pensando en ampliar, en crecer y hoy está pensando en subsistir", explicó. "Se han demorado algunas expansiones. La realidad es que no se viene con la euforia del 2022-2023, porque la caída (del precio) fue muy brusca", agregó. Argentina es el cuarto exportador global del mineral -necesario para la transición energética- e integra el "triángulo del litio" junto a Chile y Bolivia, que alberga la mayor reserva mundial. También tiene proyectos de cobre de clase internacional, aunque aún ninguno en producción. Cacciola estimó que el Gobierno extenderá un año más el plazo del RIGI para la presentación de proyectos de inversión, que vence el 8 de julio de 2026, debido a que muchos proyectos -especialmente de cobre- han expresado su interés en ingresar al régimen de incentivos. Hasta el momento, el único proyecto de cobre que pidió adherir al RIGI es Los Azules, de McEwen Copper. "El RIGI está corriendo. Creo que se va a extender, está previsto. O sea, no veo ningún impedimento para que no se extienda", dijo Cacciola y añadió respecto de los proyectos de cobre que "están para presentarse todos, están esperando algunas definiciones". (Reporte de Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)