Exportaciones mineras de Argentina alcanzaron récord de US$ 6.037 millones en 2025: oficial

BUENOS AIRES, 16 ene (Reuters) - Exportaciones mineras de Argentina alcanzaron un récord de 6.037 millones de US$ en 2025, dijo el viernes el Ministerio de Economía del país sudamericano en un informe.

"Durante el período enero-diciembre, las exportaciones mineras totalizaron 6.037 millones de US$, representando el valor más alto de la historia del sector en Argentina. Asimismo, en relación con el año anterior, se registró un incremento de 29,2%", señaló el comunicado.

La mejora en las exportaciones revela que la combinación de precios internacionales favorables, la entrada en producción de nuevos proyectos y la consolidación de operaciones existentes está permitiendo ampliar la base exportadora del sector, explicó.

