Exportaciones mineras de Argentina crecen 32,9% en primeros nueve meses de 2025

BUENOS AIRES, 13 oct (Reuters) - Las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron los US$4213 millones en los primeros nueve meses de 2025, un alza del 32,9% respecto del mismo período del año anterior, informó el lunes la Secretaría de Minería.

Estos montos representan un récord histórico de ventas al exterior para la minería local para el acumulado de los primeros nueve meses de un año, agregó.

"El incremento se enmarca en un escenario de precios internacionales sobresalientes para minerales como el oro y la plata", indicó la Secretaría de Minería en un comunicado.

"A su vez, la producción de litio en Argentina se encuentra en expansión (con siete proyectos en operación), por lo que el aumento en los montos exportados se vincula con este incremento en sus cantidades producidas", agregó.

Las principales exportaciones mineras del país son el oro, la plata y el litio, mineral del cual es el quinto productor mundial y el segundo país con más reservas del mundo.

Además, cuenta con seis proyectos de cobre de clase mundial en estados avanzados, si bien todavía ninguno entró en producción. (Reporte de Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi)