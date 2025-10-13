Exportaciones mineras de Argentina crecen 32,9% en primeros nueve meses de 2025
- 1 minuto de lectura'
BUENOS AIRES, 13 oct (Reuters) - Las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron los US$4213 millones en los primeros nueve meses de 2025, un alza del 32,9% respecto del mismo período del año anterior, informó el lunes la Secretaría de Minería.
Estos montos representan un récord histórico de ventas al exterior para la minería local para el acumulado de los primeros nueve meses de un año, agregó.
"El incremento se enmarca en un escenario de precios internacionales sobresalientes para minerales como el oro y la plata", indicó la Secretaría de Minería en un comunicado.
"A su vez, la producción de litio en Argentina se encuentra en expansión (con siete proyectos en operación), por lo que el aumento en los montos exportados se vincula con este incremento en sus cantidades producidas", agregó.
Las principales exportaciones mineras del país son el oro, la plata y el litio, mineral del cual es el quinto productor mundial y el segundo país con más reservas del mundo.
Además, cuenta con seis proyectos de cobre de clase mundial en estados avanzados, si bien todavía ninguno entró en producción. (Reporte de Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi)
Otras noticias de Argentina
- 1
“Vino más gente de la que esperábamos”: la conmovedora ceremonia para homenajear al “influencer de Dios”
- 2
Cómo fue el operativo que llevó a los rehenes israelíes de Gaza a los brazos de sus familiares
- 3
Qué es Varones Unidos, el grupo que cuestiona leyes de género y ahora está en la mira por un doble femicidio
- 4
De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online