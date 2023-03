Exportaciones mineras de argentina trepan en 2022 a pico en 10 años; litio marca récord

BUENOS AIRES, 21 mar (Reuters) - Argentina registró exportaciones mineras por 3.857 millones de dólares en 2022, el mejor resultado desde 2012, mientras las ventas al exterior de litio tuvieron un crecimiento interanual del 234%, dijo el martes el Ministerio de Economía en un comunicado.

Desde 2020 hasta ahora se realizaron anuncios de inversión en minería por 11.318 millones de dólares, de los cuales 4.853 millones se destinaron a operaciones de cobre, 5.141 millones a litio, 1.293 millones a oro y 30 millones a plata, mientras que el resto se repartió entre potasio y otros minerales, señaló.

Las provincias con mayores inversiones fueron San Juan (5.428 millones dólares) para la producción de cobre y oro, Salta (3.158 millones) de litio, cobre y oro; Catamarca (2.311 millones) de cobre y oro y Jujuy (420 millones), dijo el ministerio de la tercera economía de Latinoamérica.

Argentina, una potencia agrícola, está realizando esfuerzos por atraer a firmas mineras globales ofreciendo beneficios impositivos y promesas de seguridad para que inviertan en litio, el metal que se usa en baterías que alimentan tanto pequeños dispositivos electrónicos como automóviles eléctricos.

Las exportaciones de litio fueron de 696 millones de dólares en 2022, registrando un crecimiento del 234% interanual y representando el 18% de todas las ventas mineras al exterior.

El mes pasado, el país sudamericano marcó un récord histórico de exportaciones de litio para ese mes, al alcanzar 58 millones de dólares, un crecimiento interanual del 85%.

El crecimiento de febrero, sumado al de enero, permitieron registrar exportaciones de litio por 140 millones de dólares en el primer bimestre del año, un incremento del 166% con respecto al mismo período del año anterior y un alza del 31% en cuanto a cantidades exportadas, indicó el comunicado.

Se espera que en 2023 se pongan en marcha dos proyectos de litio y se termine la expansión de otros dos que están en marcha: Livent en Catamarca y Sales de Jujuy en Jujuy.

El avance de estos proyectos permitirá que en 2023 ingresen 6.000 millones de dólares solamente de la minería, agregó el Ministerio de Economía.

Algunas de las compañías mineras más importantes del mundo han establecido operaciones en el norte de Argentina, incluida Orocobre Ltd -asociada con Toyota Corp-, la minera estadounidense Livent Corp -que proveerá el mineral par las baterías de sus autos a BMW- y la china Ganfeng Lithium Co Ltd.

Otras firmas ven como una fuente duradera de "oro blanco" al área que conforma el "Triángulo del litio", la mayor reserva internacional del mineral integrado por Argentina, Bolivia y Chile. (Reporte de Lucila Sigal; Editado por Maximilian Heath)

Reuters