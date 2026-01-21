Exportaciones petroleras de Arabia Saudita alcanzan el nivel más alto en dos años y medio en noviembre

21 ene (Reuters) - Las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita alcanzaron en noviembre su mayor nivel en más de dos años y medio, mostraron el miércoles datos de la Joint Organizations Data Initiative.

Las exportaciones del mayor exportador de petróleo del mundo aumentaron a 7,378 millones de barriles por día, por encima de los 7,100 millones de bpd de octubre, y el nivel más alto desde marzo de 2023.

La producción de crudo de Arabia Saudita se situó en noviembre en unos 10,050 millones de bpd, su nivel más alto desde abril de 2023. En octubre, la producción fue de 10,002 millones de bpd.

Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP envían cifras mensuales de exportación a JODI, que las publica en su plataforma.

La producción de crudo en las refinerías del reino cayó a 2,560 millones de bpd en noviembre, un 5,6% menos que los 2,712 millones de bpd del mes previo, según datos de JODI, mientras que la quema directa de crudo disminuyó en 76.000 bpd, hasta 317.000 bpd.

A principios de este mes, la OPEP afirmó que la demanda mundial de petróleo aumentaría en 2027 a un ritmo similar al de este año y publicó datos que indican un casi equilibrio entre oferta y demanda en 2026, lo que contrasta con otras previsiones de un gran exceso de oferta.

La OPEP+ bombeó 42,83 millones de bpd en diciembre de 2025, 238.000 bpd menos que en noviembre, impulsada por las reducciones de Kazajistán, Rusia y Venezuela, a pesar del acuerdo de aumento de la producción en vigor para diciembre, dijo la OPEP en su informe mensual.

El informe prevé que la demanda de crudo OPEP+ se situará en una media de 43 millones de bpd en 2026. (Reportaje de Anjana Anil en Bengaluru; Editado en español por Natalia Ramos)