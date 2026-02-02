Exportaciones petroleras de Venezuela rebotan a 800.000 bpd en enero bajo control de EE. UU.: datos de envío

2 feb - Las exportaciones petroleras de Venezuela repuntaron a unos 800.000 barriles por día (bpd) en enero bajo el control de Estados Unidos, frente a 498.000 bpd en diciembre, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y el fin de un bloqueo naval al país que permitió a casas comerciales asumir la mayor parte de las exportaciones, según datos de transporte marítimo.

El mes pasado, Estados Unidos recuperó su posición como principal destino del crudo venezolano, con unos 284.000 bpd exportados a ese país, de los cuales 220.000 bpd fueron enviados por el gigante estadounidense Chevron, un gran aumento respecto a los 99.000 bpd exportados el mes anterior.

Las comercializadoras Vitol y Trafigura exportaron alrededor de 392.000 bpd de crudo y combustibles venezolanos en enero, principalmente a terminales de almacenamiento en el Caribe, según los datos, desde donde comenzaron a exportar y comercializar cargamentos a clientes en Estados Unidos, Europa e India. (Reporte de Marianna Párraga)