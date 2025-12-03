Exportaciones petroleras de Venezuela superan 900.000 bpd en noviembre pese a presión de EEUU: datos

Por Marianna Parraga

3 dic (Reuters) - Las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron ligeramente a unos 921.000 barriles por día en noviembre, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, debido a un mayor uso de diluyentes para producir crudos exportables, según datos y documentos de envío.

El país miembro de la OPEP se encuentra bajo una creciente presión por parte de Estados Unidos, que ha atacado una veintena de barcos acusados de narcotráfico en el Caribe y ha amenazado con extender las operaciones militares a objetivos terrestres en el país.

Un gran incendio ocurrido el mes pasado en un mejorador de petróleo, que obligó al cierre de la instalación, ha reducido la capacidad de la estatal PDVSA para producir crudo mejorado.

Sin embargo, PDVSA ha aumentado recientemente las importaciones de nafta tanto para diluir su producción de crudo extrapesado como para producir gasolina para el mercado doméstico, lo que ayudó al país a evitar una caída de las exportaciones en noviembre, según documentos de la empresa.

Las exportaciones venezolanas de crudo y combustibles el mes pasado fueron un 3% superiores a las de octubre, pero se situaron 5% por debajo del mismo período del año pasado, según los datos, basados en el movimiento de tanqueros.

El principal destino del petróleo del país fue nuevamente China, que recibió alrededor del 80% de las exportaciones totales, o unos 746.000 barriles por día (bpd).

Venezuela aumentó las exportaciones de petróleo a Estados Unidos, a través de Chevron, a unos 150.000 bpd, desde los 128.000 bpd de octubre.

Cuba, uno de los principales aliados políticos del país, recibió unos 24.000 bpd de crudo, gasolina y combustible de aviación.

Las exportaciones de subproductos petroleros y petroquímicos también se elevaron a unas 277.000 toneladas métricas, desde las 195.000 toneladas de octubre, según los datos.

Las importaciones de crudo ligero y combustibles aumentaron más del doble, alcanzando unos 167.000 bpd desde los 74.000 bpd de octubre. Chevron suministró nafta pesada para sus empresas mixtas bajo una licencia estadounidense, mientras que PDVSA también recibió nafta importada de proveedores como Rusia.

La presencia de buques militares estadounidenses en el Mar Caribe no interrumpió las importaciones ni las exportaciones de petróleo de Venezuela el mes pasado, mientras que los inventarios disponibles ayudaron a PDVSA a compensar el menor procesamiento de petróleo de la Faja del Orinoco, según los datos y documentos. (Reporte de Marianna Párraga)