Exportaciones petroleras desde puertos occidentales rusos bajarán 8% en enero: fuentes

MOSCÚ, 30 dic (Reuters) - Se espera que las exportaciones rusas de crudo desde sus puertos occidentales bajen en enero frente al mes anterior por el aumento de las operaciones de las refinerías nacionales y a posibles perturbaciones ligadas a las condiciones meteorológicas, según dos fuentes, aunque los ataques con drones a infraestructuras energéticas podrían hacer que se revisen los planes de exportación.

Los cargamentos petroleros podrían descender en enero en torno a un 8% respecto al plan de diciembre, según los cálculos de Reuters.

Los envíos de crudo de los Urales, Siberian Light y KEBCO a través de los puertos de Primorsk, Ust-Luga y Novorossiisk se situarán en torno a los 2,2 millones de barriles por día (bpd), frente a los 2,4 millones de bpd del plan de diciembre, según fuentes comerciales y cálculos de Reuters. La cifra de diciembre se vio impulsada por los volúmenes arrastrados de noviembre, añadieron las fuentes.

"Los puertos occidentales han funcionado casi a plena capacidad en los últimos meses", dijo una fuente del sector. "Pero las exportaciones de enero podrían revisarse al alza si se producen interrupciones imprevistas en las refinerías rusas afectadas por los ataques de drones"

Los ataques de drones ucranianos a las infraestructuras energéticas rusas han obligado a algunas refinerías a detener de forma temporal sus operaciones, lo que podría liberar más crudo para la exportación.

Sin embargo, las restricciones por hielo en los puertos del Báltico y las tormentas en el mar Negro podrían afectar a los cargamentos en el invierno boreal.

Las exportaciones de crudo de Rusia siguen siendo una importante fuente de ingresos para Moscú, que ha redirigido los flujos desde que se impusieron las sanciones occidentales por su acción militar en Ucrania. La posible volatilidad en los envíos de enero podría afectar a la oferta regional y a los precios del emblemático grado ruso de los Urales, según los operadores.

