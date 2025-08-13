LA NACION

Exportaciones rusas de cereales por vía marítima caen 40,6% interanual en julio

MOSCÚ, 13 ago (Reuters) - Las exportaciones rusas de cereales por vía marítima cayeron un 40,6% interanual en julio, a 2,7 millones de toneladas métricas, según datos de transporte de fuentes del sector publicados el miércoles.

Las exportaciones a través de las terminales del mar Negro, que normalmente representan alrededor del 90% de todos los envíos marítimos de granos, disminuyeron un 45,5% interanual hasta 2,3 millones de toneladas en julio.

Las entregas a través del Mar Caspio, ruta que sirve principalmente a Irán, aumentaron un 114,5% interanual hasta 0,3 millones de toneladas el mes pasado.

Las exportaciones a través de terminales del mar Báltico, dirigidas a nuevos mercados, entre ellos África Occidental y América Latina, aumentaron un 2,9% interanual hasta 0,1 millones de toneladas en julio.

Las exportaciones de grano por vía marítima de Rusia cayeron un 25,4% en la temporada 2024-2025 -del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025-, a unos 46 millones de toneladas métricas, debido a la aplicación de cuotas de exportación en febrero y a la menor producción de las cosechas.

Las exportaciones por vía marítima representaron alrededor del 90% de las exportaciones totales de grano de Rusia en la última temporada. (Reporte de Gleb Stolyarov; Editado en español por Javier Leira)

