Exportaciones rusas de cereales por vía marítima caen un 10% interanual en septiembre, según datos

Moscú, 13 oct (Reuters) - Las exportaciones de grano por vía marítima de Rusia cayeron a 5,1 millones de toneladas métricas en septiembre, un 10,1% menos que en el mismo mes de 2024, según datos de transporte marítimo facilitados a Reuters por fuentes del sector.

Las exportaciones por vía marítima representaron alrededor del 90% de las exportaciones totales de grano de Rusia en la última temporada, que abarcó del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

Las exportaciones totales por vía marítima han alcanzado los 13,1 millones de toneladas en lo que va de temporada, lo que supone un descenso interanual del 20,9%, según los datos.

La caída refleja en parte el menor ritmo de la cosecha de este año.

Las exportaciones a través de las terminales del mar Negro, que normalmente representan alrededor del 90% de todos los envíos marítimos de grano, cayeron un 9,8% a 4,7 millones de toneladas en septiembre de 2025.

Las entregas a través del mar Caspio, principalmente a Irán, aumentaron un 47,2%, pero la cantidad siguió siendo pequeña, de 0,3 millones de toneladas.

Las exportaciones a través de terminales del mar Báltico, que suministran grano ruso a "nuevos mercados" como África y América Latina, cayeron un 73,3% a 0,05 millones de toneladas en septiembre de 2025. Las exportaciones a través de terminales del Lejano Oriente descendieron un 27,9% a 0,04 millones de toneladas. (Reporte de Gleb Stolyarov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)