Exportaciones rusas de cereales por vía marítima crecen 26,6% en noviembre, primer aumento de 2025/26

MOSCÚ, 11 dic (Reuters) - Las exportaciones marítimas de grano de Rusia en noviembre aumentaron por primera vez esta temporada a 6,0 millones de toneladas métricas, un 26,6% más en comparación con el mismo mes de 2024, mostraron el jueves los datos de transporte marítimo de fuentes de la industria.

La última vez que los volúmenes mensuales de exportación de grano aumentaron en términos interanuales fue en diciembre de 2024, cuando subieron un 6%.

Las exportaciones marítimas totales suman 25,3 millones de toneladas en lo que va de campaña, lo que supone un descenso interanual del 8,3%, según los datos.

Las exportaciones a través de terminales del mar Negro, que normalmente representan alrededor del 90% de todos los envíos marítimos de grano, aumentaron un 24,3% a 5,3 millones de toneladas en noviembre de 2025.

Las exportaciones por el mar Caspio, destinadas principalmente a Irán, aumentaron un 58,9%, a 0,4 millones.

Las exportaciones a través de terminales del mar Báltico, que suministran grano ruso a nuevos mercados, entre ellos África y América Latina, aumentaron un 37,1% a 0,3 millones de toneladas.

Las exportaciones a través de terminales del Lejano Oriente aumentaron un 29,2% a 0,1 millones de toneladas en noviembre de 2025, según los datos. (Reporte de Gleb Stolyarov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)