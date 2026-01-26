Exportaciones rusas de fuelóleo a Asia se ralentizan a principios de 2026 por sanciones

Por Jeslyn Lerh y Natalia Chumakova

SINGAPUR/MOSCÚ, 26 ene (Reuters) - Las exportaciones rusas de fuelóleo a Asia se ralentizaron a principios de 2026, ya que el aumento de la ⁠fiscalización debido al endurecimiento de las sanciones ⁠occidentales obstaculizó el comercio, mientras que los ataques de drones ucranianos contra instalaciones de refinado en Rusia redujeron la producción, según datos de transporte marítimo y fuentes de la industria.

La ralentización de las exportaciones rusas, ⁠combinada con la ‌caída de ​los envíos venezolanos a China tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, podría restringir el ​suministro asiático de fuelóleo con alto contenido en azufre, utilizado como materia prima para refinerías y combustible para buques, y ‌sostener los precios.

Las exportaciones rusas de fuelóleo a Asia han ‌totalizado alrededor de 1,2 millones de toneladas métricas (alrededor de 246.000 ​barriles por día) en lo que va de enero y están en camino de caer por tercer mes consecutivo, mostraron el viernes los datos de seguimiento de buques de Kpler. La caída se debe a que algunos cargamentos se desvían a instalaciones de almacenamiento antes de ser reexportados y contrasta con los 2,5 millones de toneladas exportadas en enero de 2025.

La producción de productos refinados rusos ha caído desde octubre, ya que varias refinerías han cerrado por reparaciones tras los ataques de drones ucranianos. Las tormentas invernales de diciembre y enero también han afectado a los ⁠cargamentos.

SANCIONES, RUTAS MÁS LARGAS

"Los compradores no están dispuestos a asumir riesgos dada la fuerte vigilancia de las sanciones y las penalizaciones", dijo Emril Jamil, analista ​sénior de LSEG, tras las sanciones de Estados Unidos a los productores rusos Rosneft y Lukoil en octubre.

Un comerciante de fuelóleo afirmó que ahora es más complicado mover cargamentos de las refinerías sancionadas, ya que hay múltiples niveles implicados, como las transferencias de barco a barco.

Algunos cargamentos están retenidos en el fondeadero egipcio de Port Said a la espera de compradores, según fuentes del mercado. Las fuentes declinaron dar su nombre por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

Alrededor de 360.000 toneladas cargadas en ⁠noviembre y diciembre se envían a Asia a través de rutas más largas alrededor de África, según las estimaciones comerciales. De ellas, unas ​300.000 toneladas no tienen destino final.

KARIMUN REANUDA LAS IMPORTACIONES RUSAS DE FUELÓLEO

La terminal petrolera indonesia de Karimun también reanudó las importaciones en diciembre y enero, recibiendo más de 300.000 toneladas de fuelóleo ruso, tras un parón de casi seis meses, según datos de Kpler y fuentes del mercado.

El ‍operador de la terminal petrolera de Karimun no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La terminal se convirtió en los últimos años en un centro clave de transbordo de productos petroleros rusos.

Es probable que Asia siga siendo este año el principal destino del fuelóleo ruso, a menos que se levanten las sanciones occidentales, según fuentes del mercado. Las principales salidas incluyen el sudeste asiático y China, mientras que algunos cargamentos siguen fluyendo hacia ​Oriente Medio, según las fuentes.

Las exportaciones de fuelóleo de Rusia a Singapur ascendieron a 491.000 toneladas en lo que va de enero, menos que en diciembre, según datos de Kpler.

Otros cargamentos siguieron llegando a puertos chinos, incluidos los de Shandong, donde refinerías independientes importan fuelóleo como materia prima alternativa al crudo.

(Reporte de ‍Jeslyn Lerh y Natalia Chumakova en Moscú; Edición de Florence Tan y Jamie Freed; Editado en Español por Ricardo Figueroa)