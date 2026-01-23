Exportaciones rusas de petróleo a China se disparan en enero, India y Turquía reducen compras: datos

MOSCÚ, 23 ene (Reuters) - China está aumentando las importaciones de petróleo ruso en enero, absorbiendo barriles que anteriormente habrían ido a la India y Turquía, ya que las sanciones occidentales más duras obligan a Moscú a redirigir los flujos, según datos de LSEG y operadores.

Estados Unidos y la Unión Europea impusieron amplias sanciones a finales de 2025 contra los vendedores y transportistas de petróleo ruso, incluidos los gigantes energéticos Rosneft y Lukoil.

China está a punto de recibir casi 1,5 millones de barriles por día (bpd) de petróleo ruso por vía marítima este mes, frente a los 1,1 millones de bpd de diciembre, según datos preliminares de LSEG.

Pekín, que ya es un consumidor clave de la mezcla ESPO rusa, también impulsó las importaciones de petróleo ruso de los Urales hasta un récord de 405.000 bpd en enero, el más alto desde mediados de 2023, mostraron los datos proporcionados por la consultora energética Kpler. India, anteriormente la mayor compradora de Urales por vía marítima desde el embargo de la UE sobre el petróleo de Moscú en 2022, redujo drásticamente las compras por debajo de 1 millón de bpd en diciembre, frente a una media de 1,3 millones de bpd el año pasado, mostraron los datos de LSEG.

Se espera que las refinerías indias mantengan las importaciones de petróleo ruso cerca de 1 millón de bpd en enero mientras diversifican sus fuentes de suministro.

Turquía, también uno de los principales compradores de petróleo ruso, redujo las importaciones de Urales en enero a unos 250.000 bpd, frente a una media de 275.000 bpd en 2025 y muy por debajo del récord de 400.000 bpd alcanzado en junio del año pasado. (Reporte de Reuters; editado en español por Javier Leira)