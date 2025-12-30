Exportaciones rusas por gasoducto a Europa caen un 44% y tocan su nivel más bajo en décadas

Por Oksana Kobzeva

MOSCÚ, 30 dic (Reuters) -

Las exportaciones rusas por gasoducto a Europa se redujeron un 44% en 2025, a su nivel más bajo desde mediados de los años 70, tras el cierre de la ruta ucraniana y a medida que la Unión Europea elimina de forma gradual las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Rusia, según mostraron el martes cálculos de Reuters.

La UE ha dicho que dejará de importar gas ruso a fines de 2027, en el marco de un esfuerzo por superar la dependencia del bloque de la energía rusa y retener fondos que podrían utilizarse para su campaña militar en Ucrania.

Anteriormente, Europa era la mayor fuente de ingresos presupuestarios de Rusia por la venta de petróleo y gas, gracias a los gasoductos que se construyeron desde la Unión Soviética hasta Europa occidental en los años 60 y 70. Las exportaciones rusas de gas por gasoducto a Europa alcanzaron un máximo de más de 175.000-180.000 millones de metros cúbicos por año en 2018-2019 y valieron decenas de miles de millones para Gazprom y el estado ruso, que tiene una participación mayoritaria en la compañía.

No obstante, este año, los suministros de Gazprom sumaron sólo 18.000 millones de metros cúbicos y se enviaron a través del gasoducto submarino TurkStream, según cálculos de Reuters basados en datos del grupo europeo de transmisión de gas Entsog. Se trata del nivel más bajo desde principios de los años 70. Según datos de Gazprom, la URSS suministró 19.300 millones de metros cúbicos a Europa en 1975, frente a los 6.800 millones de 1973, en los primeros años de las exportaciones de gas siberiano. Gazprom no respondió a una petición de comentarios.

TurkStream es la única ruta de tránsito de gas ruso que queda hacia Europa después de que Ucrania decidió no prorrogar un acuerdo de tránsito de cinco años con Moscú que expiró el 1 de enero. Serbia, Hungría y Eslovaquia son algunos de los países que reciben gas a través de TurkStream, además de Turquía.

Rusia también exporta gas licuado a Europa en buques cisterna y es el segundo proveedor de la UE, por detrás de Estados Unidos.

(Escrito por Vladimir Soldatkin; editado en español por Carlos Serrano)