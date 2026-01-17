Exportaciones totales de crudo de Irak alcanzan promedio de 3,6 millones de bpd en enero

17 ene (Reuters) - Las exportaciones totales de crudo de Irak se estimaron en un promedio de 3,6 millones de barriles por día (bpd) en lo que va de enero, según informó el sábado la comercializadora estatal de petróleo SOMO.

Del total exportado, unos 200.000 barriles procedían de los yacimientos del Kurdistán iraquí.

SOMO declaró que pagó US$192 millones a las compañías petroleras por deudas anteriores relacionadas con la producción petrolera del Kurdistán, y que los ingresos mensuales por las ventas de crudo de la región ascienden a unos US$400 millones.

En septiembre, Irak reanudó las exportaciones de petróleo kurdo a Turquía, tras una interrupción de dos años y medio, en virtud de un acuerdo que permitía el flujo de 180.000 a 190.000 bpd de crudo al puerto turco de Ceyhan.

(Reporte de Muayed Hameed; editado en español por Carlos Serrano)