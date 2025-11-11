Exportaciones trigo blando de la UE en 2025/26 caen a 8,38 millones de toneladas al 9 de noviembre

11 nov (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea desde el inicio de la campaña 2025/26, en julio, sumaban 8,38 millones de toneladas métricas al 9 de noviembre, frente a los 8,71 millones de un año antes, mostraron el martes datos de la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 3,85 millones de toneladas, frente a 1,77 millones en el periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz del bloque se situaron en 5,6 millones de toneladas, frente a 7,52 millones un año antes.

La Comisión señaló que los datos de exportación de Francia no están completos desde principios de 2024, mientras que los de Bulgaria e Irlanda no lo están desde principios de la campaña 2023/24. (Reporte de Mathias de Rozario y Alban Kacher en Gdansk. Editado en español por Javier Leira)