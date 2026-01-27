Exportaciones trigo blando de la UE para 2025/26 suman 12,38 millones de toneladas al 23 de enero

27 ene (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea en la campaña 2025/26, que comenzó en julio, sumaron 12.380.000 toneladas métricas al 23 de enero, casi sin cambios desde los 12.440.000 de un año antes, mostraron el martes datos publicados por la Comisión Europea.

Las exportaciones de cebada de la UE totalizaron 5.650.000 toneladas, frente a los 2.690.000 del periodo correspondiente de 2024/25, mientras que las importaciones de maíz de la UE se situaron en 9.630.000 toneladas, frente a los 11.680.000 de un año antes.

La Comisión señaló que las cifras de exportación de Francia desde el inicio del año natural 2024 no estaban completas, mientras que los datos de exportación de Bulgaria e Irlanda no estaban completos desde el inicio de la campaña de comercialización 2023/24.

Los datos de importación y exportación de Polonia faltaban desde octubre de 2025, y las cifras anormalmente altas de exportación de trigo duro reportadas por Rumania para 2025/26 pueden estar vinculadas a un error de información, con medidas correctivas en curso, agregó.

(Reporte de Hugo Lhomedet y Alessandro Parodi, editado en español por Javier Leira)