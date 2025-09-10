Exportaciones ucranianas de aceite de girasol caen un 19% interanual en agosto: sindicato de comerciantes

KIEV, 10 sep (Reuters) - Las exportaciones de aceite de girasol de Ucrania cayeron a 161.000 toneladas métricas en agosto, el último mes de la temporada de comercialización 2024/25, frente a las 199.000 toneladas del año anterior, dijo el miércoles el sindicato de comerciantes de granos de Ucrania UGA.

Ucrania es uno de los principales productores mundiales de semillas de girasol y exportador de aceite de girasol, pero la producción ha disminuido desde la invasión rusa de 2022 debido al territorio ocupado y los campos minados.

UGA no dio ninguna explicación para la disminución, mientras que los analistas han dicho que una menor cosecha de semillas de girasol es la razón principal de la disminución de los envíos.

La consultora agrícola APK-Inform dijo esta semana que las exportaciones ucranianas de aceite de girasol podrían caer a 4,7 millones de toneladas en la temporada 2024/25, que va desde septiembre a agosto, desde los 6,2 millones de toneladas de 2023/24.

La consultora prevé que las exportaciones de aceite de girasol se sitúen en 5,7 millones de toneladas en 2025/26, ya que la producción de aceite de girasol aumentará a 5,9 millones de toneladas desde los 5,2 millones de toneladas de 2024.

El aceite de girasol, el trigo y el maíz son los principales productos agrícolas de exportación ucranianos. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)