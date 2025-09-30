Exportaciones ucranianas de colza caen un 59% en septiembre, dice sindicato agrario

KIEV, 30 sep (Reuters) - Las exportaciones ucranianas de colza cayeron casi un 59% en septiembre, a 201.000 toneladas métricas, debido a la confusión sobre los documentos aduaneros tras la introducción de un derecho de exportación del 10% sobre la colza y la soja, informó el martes el principal sindicato de agricultores del país.

Ucrania, uno de los principales exportadores de colza y soja, sobre todo a Europa, exportó 486.000 toneladas de colza en agosto y, según los analistas, el derecho, que se impuso el 4 de septiembre, podría crear volatilidad en los precios a corto plazo.

El Parlamento ucraniano aprobó en julio un proyecto de ley por el que se imponía el arancel a las exportaciones de las dos oleaginosas con el objetivo de aumentar el volumen de procesamiento nacional e incrementar los ingresos del presupuesto estatal, lastrado por la guerra con Rusia.

La ley permite la exportación libre de impuestos a quienes exporten semillas oleaginosas de producción propia, pero no proporciona una lista de los documentos necesarios para tales envíos.

El sindicato UAC afirmó que las 200.000 toneladas de colza exportadas correspondían a los volúmenes entregados en los puertos o trasladados a las terminales de exportación antes de la introducción del derecho, y que a los comerciantes les resultaba más fácil pagar el derecho que devolverlas a los silos.

El Ministerio de Economía no respondió a una solicitud de comentarios.

La UAC afirma, sin embargo, que hay indicios de que los problemas se resolverán pronto.

"En teoría, en la segunda quincena de octubre tendremos la oportunidad de exportar soja y colza sin derechos de aduana. Hasta entonces, el mercado estará muerto", afirma en un informe. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)