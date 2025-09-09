Exportaciones ucranianas de colza podrían detenerse una semana por confusión aduanera: sindicato

Por Pavel Polityuk

KIEV, 9 sep (Reuters) - Las exportaciones ucranianas de colza podrían interrumpirse durante al menos una semana debido a la confusión en torno a los documentos aduaneros requeridos tras la introducción de un arancel del 10% sobre las exportaciones de colza y soja, informó el martes el sindicato agrícola UAC.

Ucrania es uno de los principales exportadores de colza y soja, principalmente a Europa, y el impuesto podría crear volatilidad en los precios a corto plazo, aunque los productores y comerciantes esperan que el Gobierno intervenga para evitar posibles consecuencias a más largo plazo.

El Parlamento ucraniano aprobó en julio un proyecto de ley por el que se imponen derechos de aduana a las exportaciones de las dos oleaginosas, con el fin de aumentar el volumen de procesamiento local e incrementar los ingresos del presupuesto estatal, lastrado por la guerra con Rusia.

La ley entró en vigor el 4 de septiembre. Y aunque impone el arancel a las exportaciones de los comerciantes, se excluye a los agricultores que venden sus propios productos de colza y soja.

Sin embargo, los buques que se encuentran actualmente en los puertos han sido cargados con productos tanto de comerciantes como de productores. Y ni los comerciantes ni los funcionarios de aduanas disponen de la lista de documentos necesarios para determinar quién debe pagar el arancel y quién está exento.

"Nadie entiende nada, y lo más probable es que esta semana nadie vaya a ninguna parte", afirma la UAC en un informe.

"Si el miércoles el gobierno no adopta una resolución sobre la lista de documentos, los comerciantes predicen que las exportaciones de colza pueden detenerse durante mucho tiempo", sostuvo, añadiendo que si las exportaciones se reanudan, no habría impacto en los precios.

La UAC afirmó que el gobierno ya había celebrado dos reuniones extraordinarias, pero que aún no se había tomado ninguna decisión.

El Ministerio de Economía no respondió a la petición de comentarios de Reuters.

El grupo de presión agrícola UCAB pidió el martes a los agricultores que se abstuvieran de enviar colza hasta que se resolviera totalmente la cuestión.

La UAC dijo que el país exportó unas 640.000 toneladas de colza entre julio y principios de septiembre. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)