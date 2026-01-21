Exportaciones ucranianas de trigo se mantienen bajas ante ataques rusos a puertos y débil demanda

KIEV, 21 ene (Reuters) - Las exportaciones ucranianas de trigo se mantuvieron relativamente bajas en la primera quincena de enero, en medio de los ataques rusos a los puertos marítimos ucranianos y la escasa demanda exterior, mostraron el miércoles los datos del sindicato ucraniano de comerciantes de cereales UGA.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores europeos de trigo.

Desde finales del año pasado, Rusia ha intensificado sus ataques contra los puertos ucranianos, no solo contra las terminales portuarias y los almacenes, sino también contra los buques civiles.

La UGA dijo que Ucrania había exportado 292.000 toneladas métricas de trigo en la primera quincena de enero, frente a las 293.000 toneladas del mismo periodo de diciembre y las 610.000 toneladas del 1 al 15 de noviembre.

El Ministerio de Economía dijo que las exportaciones de trigo totalizaron 8,2 millones de toneladas hasta ahora en la temporada 2025/26, que va de julio a junio, frente a 10,3 millones de toneladas en el mismo periodo de 2024/25.

Los analistas y los productores dicen que la baja demanda de trigo ucraniano debido a las tendencias mundiales y la competencia del trigo ruso más barato es una de las razones de los bajos envíos.

El analista Barva Invest dijo en el servicio de mensajería Telegram que el "insuficiente interés de los importadores" limitó las ventas.

AUMENTAN LAS EXPORTACIONES DE MAÍZ

Pero a pesar de los riesgos militares, Ucrania mantiene altas tasas de exportación de maíz, con los envíos aumentando a 1,2 millones de toneladas entre el 1 y el 15 de enero desde 1,06 millones de toneladas entre el 1 y el 15 de diciembre y 822.000 en la primera quincena de noviembre, señaló la UGA.

Barva Invest afirmó que el mercado del maíz "sigue siendo uno de los más líquidos y muestra una importante actividad tanto por parte de los agricultores como de los exportadores".

Ucrania exportó 7,07 millones de toneladas de maíz en lo que va de 2025/26, frente a los 11,15 millones de toneladas de 2024/25. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)