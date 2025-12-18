Exportadores franceses de vino respaldan acuerdo UE-Mercosur en plena protesta agrícola

La Federación Francesa de Exportadores de Vinos y Espirituosos (FEVS) expresó el jueves su apoyo al acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur, que podría beneficiar a un sector vitivinícola en dificultades, en una postura poco habitual en pleno movimiento de protesta agrícola.

En un comunicado, la FEVS manifiesta "su interés y su apoyo a la firma de un acuerdo comercial equilibrado entre la Unión Europea y el Mercosur".

La federación considera "indispensable abrir nuevos mercados" y ve en el Mercosur "una oportunidad estratégica de primer orden" para un sector en crisis.

Asimismo celebra "el mecanismo de salvaguardia" adoptado ayer como compromiso en Bruselas, que "constituye un avance sustancial".

Este mecanismo está destinado a garantizar el seguimiento de los productos agrícolas sensibles e incluye la promesa de intervenir en caso de desestabilización de los mercados. Su objetivo es tranquilizar a los sectores agrícolas que se sienten amenazados por este acuerdo (carne, azúcar, etc.).

Sin embargo, otros sectores, como el de los vinos y espirituosos o los productos lácteos, podrían beneficiarse del acuerdo.

La postura de la FEVS resulta, no obstante, disonante en un debate en el que la mayoría de los actores agrícolas reclaman el abandono del proyecto, en un momento en que los jefes de Estado y de gobierno de los 27 se reúnen en cumbre en Bruselas.

Miles de agricultores europeos se congregaron el jueves en la capital europea para protestar contra el acuerdo.

La FEVS, que representa a un sector con una facturación superior a los 32.000 millones de euros (US$37.546 millones), de los cuales la mitad procede de la exportación, ve en el Mercosur una palanca para compensar la caída de las ventas en Francia y en el extranjero.

Tras un descenso del 12% en 2023 y del 6,5% en 2024, las exportaciones francesas retrocedieron de nuevo 7,5% en los cuatro primeros meses de 2025, en un contexto de litigios con China y Estados Unidos, sus principales mercados exteriores.

El tratado prevé la eliminación de los aranceles sobre los vinos y espirituosos, actualmente situados entre 20% y 27%. Una reducción considerada crucial para impulsar las exportaciones hacia Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.