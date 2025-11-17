Exposición de la Met Gala destacará la moda a través de la historia del arte

NUEVA YORK (AP) — Si ha habido un tema unificador en algunas exposiciones de gran éxito en el Museo Metropolitano de Arte, es la simple idea de que la moda es arte.

“Costume Art” ("Arte del vestuario"), anunciada el lunes como la próxima gran exposición en el Instituto del Vestido del museo —que será inaugurada por la estelar Gala del Met 2026—, tiene como objetivo hacer esa conexión más literal que nunca, emparejando prendas con objetos de todo el museo para mostrar cómo la moda ha estado entrelazada durante mucho tiempo con diferentes formas de arte.

Max Hollein, director general del Met, dijo en una entrevista previa al anuncio del lunes que espera que la exposición lleve a los visitantes del museo de Nueva York a un viaje (muy a la moda) a través de la historia del arte, donde verán conexiones a lo largo del tiempo.

"Es una exposición que realmente puede vivir de maneras fascinantes en el museo y puede enriquecerse de todas las diferentes áreas de nuestra colección: pinturas, esculturas, dibujos", dijo Hollein.

"Espero que todos estemos de acuerdo en que la moda es arte", añadió Hollein. "Pero en realidad creo que la exposición... hará obvio cómo la moda está sucediendo, por así decirlo, en todo el museo y en todos los diferentes medios".

La nueva exposición examinará el cuerpo vestido y se organizará temáticamente por diferentes tipos de cuerpo, según el curador a cargo del Instituto del Vestido, Andrew Bolton. Incluirá el "Cuerpo Desnudo" y el "Cuerpo Clásico", por ejemplo, pero también temas menos esperados como el "Cuerpo Embarazado" y el "Cuerpo Envejecido".

Las conexiones que se establecerán entre obras de arte y prendas variarán, dijeron los curadores en un comunicado, "desde lo formal hasta lo conceptual, lo estético hasta lo político, lo individual hasta lo universal, lo ilustrativo hasta lo simbólico, y lo lúdico hasta lo profundo".

Un ejemplo: en la sección del "Cuerpo Desnudo", una impresión de 1504 del artista alemán Albrecht Dürer se emparejará con trajes de spandex del diseñador belga Walter Van Beirendonck de una colección de 2009 que retoma la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén.

Presente para el anuncio del lunes estuvo Misty Copeland, quien recientemente se retiró del American Ballet Theatre después de una carrera pionera que la vio convertirse en la primera bailarina principal negra de la compañía. En sus comentarios, habló de la interacción entre la moda y la danza y dijo que la exposición hace un "caso poderoso para el cuerpo, en todas sus formas, como una obra de arte, digna de ser vista, elevada y celebrada".

"Por supuesto, tanto la moda como la danza han sostenido durante mucho tiempo un cuerpo 'ideal', uno que históricamente ha significado delgado, blanco y femenino. Ese sesgo dio forma a mi propia experiencia", dijo. "Al principio de mi carrera, me hicieron sentir que mi cuerpo no encajaba en el molde. Mi piel era demasiado oscura, mis músculos demasiado definidos. Ser una mujer negra y una bailarina se presentaba casi como una contradicción".

Copeland dijo que luchó para desafiar esa idea y se mantuvo "firmemente en el valor y la belleza de mi cuerpo, y de los muchos bailarines negros y marrones cuyos cuerpos han sido tan a menudo pasados por alto". La nueva exposición —siguiendo a la aclamada "Superfine: Tailoring Black Style" (Superfino: Confeccionando el estilo negro), que se centró en la moda masculina negra— añade a esa conversación, dijo Copeland.

También es una exposición que tendrá un nuevo hogar. “Costume Art”, que se abre al público el 10 de mayo, inaugurará un nuevo espacio de galería que ocupa unos 12.000 pies cuadrados (1.115 metros cuadrados), justo al lado del Gran Salón del museo.

Eso significa que cuando las celebridades suban los escalones principales el 4 de mayo en la Met Gala estarán a solo unos pasos de la exposición, lo que facilitará ver el arte antes de beber y socializar. (Los detalles de la gala —como los anfitriones famosos y el código de vestimenta específico— se compartirán más adelante).

Hollein dijo que el museo estaba especialmente interesado en darle a la moda un hogar más prominente —y a los visitantes regulares una experiencia más fluida. En años anteriores, las largas filas para las exposiciones de moda se extendían por otras galerías y creaban cuellos de botella en lugares inconvenientes.

Las nuevas galerías Conde M. Nast —creadas a partir de lo que anteriormente era la tienda minorista del museo— albergarán no solo todas las exposiciones de primavera del Instituto del Vestido por venir, sino también otras exposiciones de diferentes partes del museo.

Bolton dijo en un comunicado que el espacio de la galería "marcará un momento crucial para el departamento, uno que reconoce el papel crítico que la moda juega no solo dentro de la historia del arte sino también dentro de la cultura contemporánea".

"Arte del Vestuario" se abrirá al público el 10 de mayo de 2026 y estará disponible hasta el 10 de enero de 2027.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.