Exposición de moda del Met tiene la mirada en el presente

En esta combinación de imágenes proporcionada por el Museo Metropolitano de Arte creaciones de diseñadores estadounidenses, de izquierda a derecha, un conjunto de Donna Karan, un conjunto de Ralph Lauren, un vestido de Isaac Mizrahi, un vestido de Patrick Kelly y un traje de Rudi Gernreich, parte de la exposición “In America: A Lexicon of Fashion" en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. (The Metropolitan Museum of Art via AP)